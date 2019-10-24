В Украине начинает холодать, но туманы останутся

В ближайшие дни осадки не ожидаются, станет несколько прохладнее, туманы останутся.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В четверг, 24 октября, в Украине переменная облачность. Без осадков. Утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 15-20°, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26° тепла», — говорится в сообщении.

25-26 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°; днем 14-19°, 25 октября на крайнем западе до 24°.

27-28 октября без осадков, лишь днем 28 октября в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-19 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°, 28 октября в западных и северных областях 8-14°.

В Киеве и области 24 октября переменная облачность. Без осадков. Утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем в Киеве 17-19°, по области 15-20° тепла.

25-26 октября погода существенно не изменится.

27-28 октября без осадков, лишь днем 28 октября местами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла; днем 27 октября 14-19°, 28 октября 9-14°.