СМИ узнали о попытках Зеленского избежать давления Трампа

Владимир Зеленский еще до инаугурации пытался придумать, как избежать проблем из-за возможных требований президента США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Отдельное совещание этому было посвящено 7 мая, то есть почти за три недели до официального вступления Зеленского в должность, сообщает агентство Associated Press.

По словам собеседников AP, избранный президент Украины собрал тогда нескольких советников, чтобы якобы обсудить проблемы энергетики. Вместо этого три часа они пытались придумать, что делать с требованиями Трампа и его адвоката Руди Джулиани возобновить расследование в отношении Хантера Байдена и как не оказаться втянутыми во внутриполитическую борьбу в США. Собеседники AP не знают, как возникла эта тема. Есть предположение, что Зеленский узнал обо всей это истории во время телефонного разговора с Трампом 21 апреля, когда глава США поздравлял его с победой на выборах. Однако источники AP не смогли вспомнить, упоминал ли Зеленский на встрече 7 мая ту беседу.

В Белом доме заявили, что 21 апреля Трамп говорил Зеленскому о том, что на Украине нужно проводить реформы, улучшать благосостояние населения, бороться с коррупцией. Там заявили, что готовы предоставить расшифровку беседы, однако не уточнили, когда это произойдет.

В середине сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в ходе состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трамп оказывал давление на своего собеседника Зеленского. В частности, как указывало издание, американский президент требовал от украинского инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала расшифровку разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал вопрос о Хантере Байдене, однако не ставил условием оказание Украине военной помощи.

На фоне этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Она отмечала, что своими действиями президент серьезно нарушил Конституцию.