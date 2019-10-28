Полиция не будет выселять Нацкорпус из Золотого

Полиция никого не станет выселять из Золотого-4. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, передает Нацполиция в Facebook.
«Отработка полицейских и представителей Военной службы правопорядка является необходимым мероприятием в районе проведения Операции объединенных сил. При этом полиция никого не станет выселять из Золотого-4», — сообщил Троян.
По его словам, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВСП посетила здание, где разместились представители Нацкорпуса, с целью обычной проверки.
Отмечается, что такая проверка является нормальным действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения Операции Объединенных сил.
«Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно работать ежедневно», — отметил заместитель главы Нацполиции.
Ранее Троян сообщил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальную оружие, вывезли ее в сопровождении полиции из Золотого-4 на Луганщине, где происходит разведение войск.
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