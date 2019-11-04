Правительство Джонсона заблокировало доклад о российской угрозе

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
Документ был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. На прошлой неделе глава комитета, бывший генпрокурор Доминик Грив обвинил премьер-министра Бориса Джонсона в противодействии публикации доклада, но ожидалось, что он все же будет предан гласности в понедельник, 4 ноября.
Как подтвердили в правительстве, публикация 50-страничного доклада не будет разрешена до момента роспуска парламента во вторник вечером. Это означает, что доступ к досье будет открыт не раньше, чем после выборов 12 декабря.
На Даунинг-стрит утверждают, что в отсрочке нет ничего необычного, поскольку подобные публикации требуют процедуры тщательного согласования, которая может длиться до шести недель.
Премьер Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью российским СМИ, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
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