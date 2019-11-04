В Киеве установлен новый температурный рекорд

Ноябрь в столице отметился первым температурным рекордом.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции после полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше 14,9º С. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году», — отмечается в сообщении.

Меторологы отмечают, что, учитывая высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшийся с 1996 года.

Отметим, что октябрь 2019 года также побил четыре температурных рекорда и стал одним из самых теплых с 1881 года.