У Зеленского рассказали об отношении президента к земельной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает изучать вопросы внедрения земельной реформы в Украине.
Об этом заявил уполномоченный главы государства по земельным вопросам Роман Лещенко во время круглого стола «Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине», сообщает Укринформ.
«Если вы меня спрашиваете, какова позиция президента, меня часто об этом спрашивают, то президент продолжает изучать этот вопрос. Он смотрит на ту дискуссию, которая есть в обществе. Земельная реформа не сводится к рынку земли. Речь не идет о рынке земли. Речь идет об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Земельная реформа сводится к тому, чтобы навести порядок в тех хаотических земельных правоотношениях, которые сформировались в Украине за 18 лет с момента введения моратория», — сказал Лещенко.
По его словам, президент также смотрит на результаты социологических опросов по этому вопросу.
«На сегодня есть пять видов социологических опросов. И знаете в чем разница этих соцопросов? Исключительно в том, как формулируются вопросы. Если вы формируете вопрос о праве распоряжения — это один вопрос, если вы формируете вопрос о продлении моратория — большинство „за“ продление моратория. Здесь тоже есть очень много этих моментов, и президенту прекрасно известно про все эти социологические опросы», — заявил уполномоченный по земельным вопросам.
Он отметил, что получил поручение объехать Украину и провести встречи с участниками земельной реформы — с аграриями, с пайщиками, производителями, профильными ассоциациями. И этот диалог, по словам уполномоченного, продлится и в ноябре, и в декабре, вплоть до принятия закона об обороте земель. Поэтому закон, который примет Верховная Рада, будет подписан на основании аналитических справок по результатам этих встреч, заявил Лещенко.
«Что меня радует — у нас будет время до внедрения земельной реформы до октября 2020 года исправить те или иные вопросы», — подытожил Лещенко.
Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий неоднократно продлевался. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.
В настоящее время в Раде зарегистрировано 11 разных законопроектов относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
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