В Киеве вчера были побиты сразу два температурных рекорда

В Киеве температура воздуха 4 ноября поднялась до рекордного уровня.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского, воздух после полудня 4 ноября прогрелся до +17,6 градуса, что на 2,7 градуса выше, чем предыдущий рекорд, установленный в 1957 году.
Кроме того, рекордных значений достигла среднесуточная температура — +12,9 градуса, что на 0,6 градуса выше рекорда 1996 года.
В ночь с 4 на 5 ноября температура воздуха не опустилась ниже +12,3 градуса. Таким образом, повторился предыдущий рекорд, зафиксированный в 1930 году.
Как отмечают метеорологи, по климатическим данным такие температуры соответствуют 21 сентября.
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