Президент призывает не спешить с продажей земли после открытия рынка

Земельная реформа и снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения предусматривает установление правил игры на рынке, но рыночные цены на земельные участки не установят сразу, они будут расти постепенно.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в колонке для издания «Новое время».

«Рыночные цены не установят сразу, они будут расти постепенно, вот почему Президент наоборот призывает не продавать земли в первые годы. Сейчас примерно 5-7% украинцев хотят официально продать угодья. В последующие годы количество желающих будет колебаться в пределах 3-5%, согласно опыту наших восточноевропейских соседей », - отметила Мендель.

По ее убеждению, земельная реформа — это установление «правил игры на рынке», где сейчас царит «хаос, спекуляции и бандитизм».

Она подчеркнула, что земельная реформа, в рамках которой будет отмена моратория, сделает украинцев владельцами на своей земле.

«Нет, это не означает продать землю. Это означает, что человек сможет ее купить, сможет взять под нее кредит в банке, сможет официально получить финансирование по льготной ставке в государственном банке. Это означает, что будут устанавливаться рыночные цены за аренду. А следовательно, бабушка будет получать деньги, за которые сможет жить, а не получать дешевый корм для животных. И уже потом, в случае, если земля не нужна, можно ее продать», — отметила пресс-секретарь главы государства.

Также она отметила, что рынок земли будет предусматривать «усиленные» антимонопольные правила и антирейдерское законодательство.

«ГБР, НАБУ, полиция, прокуратура — у них развяжутся руки для защиты землевладельцев, поскольку рынок будет легальным, официальным со всеми правовыми титулами права собственности», — пишет Мендель.

Кроме того, она сообщила, что рынок земли даст от 1 до 4% роста ВВП.

«Фактически земельная реформа на сегодняшний день — это определяющий фактор экономического роста. Потому что без определения права собственности на землю и надлежащего механизма его защиты невозможно говорить об инвестициях в производственную и перерабатывающую отрасль, где формируется дополнительная стоимость, а не банальная торговля сырьем. Вот почему ее поддерживают все международные партнеры Украины», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, что парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектов о рынке земли.