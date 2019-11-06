Посол США в ЕС пересмотрел свои показания и обвинил Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондленд признал, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления Киевом расследования в отношении Хантера Байдена.
Об этом говорится в трехстраничном дополнении к показаниям, которое адвокат Сондленда направил комитету Палаты общин 4 ноября.
«Сейчас я вспоминаю, как отдельно разговаривал с (помощником президента Украины — ред.) господином Ермаком, где я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель», — заявил Сондленд.
Сондленд имел в виду встречу 1 сентября в Варшаве, которая состоялась после более крупного собрания с участием вице-президента США Майкла Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.
Как отмечает издание CNN, свидетельство Сондленда дополняет сведения демократов о том, что задержание $400 млн помощи Украине было связано с желанием американского президента Дональда Трампа вынудить Киев начать расследование против семьи Байденов и фирмы Burisma.
Напомним, 4 и 5 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник — спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда.
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