Волкер считает, что Трамп не шантажировал Зеленского

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер при даче показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не требовал от украинских властей вести расследование, связанное с выборами США 2016 года, в качестве условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

«Мы спросили Волкера: «Трамп когда-либо отказывал во встрече с президентом Зеленским, пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения, связанные с выборами 2016 года?», — написал конгрессмен Джим Джордан в Twitter

«Ответ на этот вопрос — нет, никакой взаимосвязи нет», — ответил Волкер, согласно стенограмме показаний, выдержки из которых обнародовал конгрессмен.

В свою очередь постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

«Если вы имеете в виду, что те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание», — сказал он, согласно стенограмме показаний.

Согласно стенограмме показаний, которые он дал конгрессменам из трех комитетов палаты представителей США, Сондланд добавил, что не знал о связи между газовой компанией Burisma и семьей Байденов до июля. Burisma — украинская газовая компания, в которой работал сын Джо Байдена — Хантер.

На вопрос, считает ли он незаконными попытки адвоката Трампа Руди Джулиани добиться расследования в отношении Байденов, он ответил, что «точно не знает, но кажется, это нехорошо». «Я не адвокат, но я так полагаю (незаконно — Ред.)», — сказал Сондланд.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

«Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma — Ред.) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи», — говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.