Почти 40% оборонных предприятий страны убыточны

Почти 40% оборонных предприятий в Украине являются убыточными, имеют проблемы управленческого характера, а также крупные задолженности по заработным платам. Об этом в среду заявил глава государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.
«На данный момент есть 137 предприятий в составе „Укроборонпрома“, из них 21 — находятся на временно оккупированных территориях. Из тех, что находятся на материковой части, — 70 прибыльные, 46 — убыточные предприятия», — отметил он.
По словам Абромавичуса, на оборонных предприятиях «проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода». Кроме того, признал он, они страдают от снижения государственного заказа. В целом, добавил Абромавичус, концерн «Укроборонпром» пребывает «в тяжелейшем состоянии».
Относительно задолженности по зарплатам сотрудникам оборонных предприятий Абромавичус уточнил, что «только на 43 предприятиях людям должны 450 млн гривен, вместе с налогами — 1,1 млрд гривен, а вместе со спецпенсиями — 1,5 млрд гривен».
Он признал, что без государственной поддержки концерн не сможет решить финансовые проблемы. Абромавичус призвал собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны «для финансового оздоровления ВПК». Выходом из положения он считает предоставление предприятиям возможности списания долгов, а также пересмотр вопроса об уплате налогов. По мнению гендиректора концерна, при таком развитии событий основные проблемы можно решить за полгода.
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