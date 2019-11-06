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Зеленский «в шоке» от того, что завод Малышева за 10 лет выпустил только один танк для ВСУ

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Зеленский «в шоке» от того, что завод Малышева за 10 лет выпустил только один танк для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован информацией о том, что ГП «Завод имени В. А. Малышева» с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год», — сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром», передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до четырех лет, тогда как уровень зарплат очень низкий, при этом зимой люди работают в помещении при нулевой температуре.

Президент считает, что премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. «Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?» — задал вопрос он.

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ГП «Завод им. Малышева» — известный в мире украинский производитель бронетехники, одно из ведущих предприятий национальной бронетанковой отрасли. С января 2011 года по решению правительства входит в состав «Укроборонпрома» и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы — Пакистан, КНР, Таиланд.

Завод им. Малышева в последние годы в рамках решения задач диверсификации оборонного производства осваивал работы по сварке корпусов новых БТР-4 и БТР-3, производства новых гусениц для боевых машин пехоты.

Завод им. Малышева, ВСУ, танки, Владимир Зеленский
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