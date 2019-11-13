В Берлине не готовы назвать дату «нормандского саммита»

Дата следующей встречи лидеров «нормандской четверки» все еще неизвестна, продолжаются переговоры.

Об этом сказал в среду на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

«Сегодня я все еще не могу назвать дату проведения встречи. Но что я могу сказать, что переговоры на рабочем уровне продолжаются с целью подготовить саммит в ближнем будущем», — сказал Зайберт.

По его данным, есть общее желание провести такую встречу в ближайшем будущем.

Об этом, в частности, шла речь во время телефонного разговора канцлера Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Зайберт также упомянул о разведении войск в выходные возле Петровского и Богдановки после станицы Луганской и Золотого.

«Федеральное правительство приветствует это как важную часть установления доверия», — сказал его представитель.

Напомним, что 11 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой обсудила ход подготовки к саммиту в «нормандском формате».

В то же время в сообщении на сайте Кремля подчеркивается, что стороны обсудили подготовку «возможного саммита» в нормандском формате.