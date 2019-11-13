Витренко предрекает проблемы для экономики в случае остановки транзита газа

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%.
Об этом в интервью «Укринформу» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно», — подчеркнул он.
Витренко добавил, что, по расчетам НАК, в случае прекращения транзита, «падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора» вместо прогнозируемого роста на 3,3%.
Напомним, пранее в НАК Нафтогаз заявляли, что скорее всего Газпром не подпишет новый контракт о транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
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