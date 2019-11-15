Должностные лица «Львовской железной дороги» майнили криптовалюту на технике «Укрзализныци»

Департамент безопасности АО «Укрзализныця» вместе с правоохранителями обнаружили майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), работавшую на электроэнергии компании.
Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора департамента экономической и информационной безопасности «Укрзализныци» Олега Назарука, организовали майнинговую ферму должностные лица подразделения компании «Львовская железная дорога».
«Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более ста единиц компьютерного оборудования, осуществляющего генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети „Укрзализныци“. Ориентировочная сумма убытков с начала года — 1 млн грн», — цитирует пресс-служба Назарука.
Материалы проверки направлены в Тернопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. По факту возбуждено уголовное производство.
Как уточнила УЗ, в настоящее время согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины» выпуск и оборот криптовалюты на территории Украины запрещен.
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