Гончарук анонсировал смену руководства «Укрзализныци» из-за коррупции

Кабинет министров в ближайшее время примет решение о смене руководства «Укрзализныци», поскольку менеджмент злоупотребляет своим положением.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире «Завтрака с 1+1».

«Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно. Главная претензия к ним — коррупция в „Укрзализныце“, к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Если менеджмент, руководство занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в „Укрзализныце“, то нормальной работы и не будет», — заявил он.

Гончарук напомнил, что 14 ноября под Офисом президента протестовали железнодорожники. В первую очередь они жаловались на коррупцию и возможные сокращения. Люди держали плакаты с перечеркнутыми отдельными руководителями.

Он также добавил, что «Укрзализныця» «очень неэффективная и убыточная». В частности, по словам Гончарука, «почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили».

Премьер заявил, что это «точно следует прекратить».