Прокуратура США начала расследование против Джулиани

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

По информации WSJ, речь идет о том, получал ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали его соратники-бизнемены — арестованные в США выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман.

В частности, утверждает газета, в 2019 году предприниматели на встрече с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину с американским газом. Фруман и Парнас заявляли, что у проекта есть поддержка в администрации Трампа и что Джулиани — их партнер в проекте прокладки трубопровода, уточняет газета.

Как сообщили несколько источников издания, во время этих переговоров бизнесмены также призывали к содействию в расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы США в 2016 году.

«У меня нет персонального интереса к какому-либо бизнесу на Украине <...> Если прокуроры действительно хотят знать, являюсь ли я партнером, почему они не спросят меня», — сообщил газете Джулиани.

Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что прокуроры изучают возможные финансовые нарушения со стороны адвоката Трампа и что возможные обвинения могут включать в себя подкуп зарубежных чиновников и заговор. Расследование в отношении Джулиани представляет «серьезную угрозу» для президентства Трампа, так его личный адвокат — «центральная фигура» в деле об импичменте, поясняет Bloomberg. Один собеседник агентства добавил, что действия адвоката Трампа также вызывают «сомнения» в контрразведке.

В октябре The New York Times со ссылкой на источники писала, что против Джулиани открыто еще одно расследование в связи с Украиной — о возможном лоббизме. В частности, прокуроры, по данным газеты, изучают попытки личного адвоката Трампа подорвать влияние бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.

Парнас и Фруман были арестованы в США в середине октября при попытке покинуть страну. Их в том числе заподозрили в фальсификации предоставляемых федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвовании сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов — республиканцев.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные регулятора FINRA писала, что в начале 2000-х, среди прочего, Парнас под именем «Ларри Парнелл» был совладельцем как минимум трех брокерских компаний во Флориде. В отношении одной из них было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в связи владельцев с организованной преступностью, две другие были лишены лицензии. В 2018 году бизнесмен судился с экс-партнером, который обвинил его в отказе вернуть долг в размере $500 тыс.

Фруман, по данным издания, в 2000-х занимался бизнесом в Одессе и Киеве. Среди предполагаемых активов предпринимателя и его жены — компания Otrada Luxury Group, торгующая яхтами, элитным алкоголем и автомобилями. Как они познакомились с Джулиани, точно неизвестно.