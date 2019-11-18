HP отклонила предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP отклонил предложение своего конкурента Xerox о покупке.
В пресс-релизе HP говорится, что сделка оценивалась примерно в $33,5 млрд. HP считает, что ее «существенно недооценили», а слияние «не отвечает интересам акционеров» компании.
"Принимая это решение, совет директоров также учитывал весьма условный и неопределенный характер предложения, в том числе потенциальное влияние чрезмерной задолженности (Xerox) на акции объединенной компании",— говорится в письме, направленном HP главе Xerox Джону Висентину.
В HP также выразили обеспокоенность из-за снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.
Рыночная стоимость HP составляет около $27 млрд, что почти втрое больше стоимости ее конкурента. О планах Xerox купить HP ранее сообщила The Wall Street Journal.
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