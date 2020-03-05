HP передумала сливаться с Xerox за $34,88 млрд

Совет директоров американской компании HP в четверг отклонил предложение корпорации Xerox о поглощении на сумму около $35 млрд. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По их данным, руководство HP сочло предложенную сумму недостаточной. Кроме того, по его мнению, слияние принесет чрезмерно много выгод Xerox, которая получит доступ к опыту и наработкам HP в таких областях, как «персональные вычислительные системы, печать в домашних условиях, производство в формате 3D».
HP также крайне беспокоит значительная задолженность Xerox, которая в случае слияния создаст компании ненужные проблемы.
Как информировала газета в феврале, Xerox почти на $2 млрд увеличило сумму за покупку HP. Ранее руководство HP дважды отказывало Xerox в слиянии, объясняя это тем, что предполагаемая сделка «значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению». Компания на прошлой неделе заявила о намерении выкупить свои акции на сумму $15 млрд, чтобы заблокировать возможную попытку конкурента перехватить контроль за счет скупки ценных бумаг на фондовом рынке.
В ноябре прошлого года стало известно, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет $30,96 млрд, а Xerox — примерно $8,1 млрд.
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