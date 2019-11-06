СМИ сообщили о планах Xerox купить HP

Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc., рыночная стоимость которого составляет около $27 млрд — более чем в три раза больше Xerox. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Вопрос о возможном слиянии обсуждался на заседании совета директоров Xerox во вторник, 5 ноября. Предложение Xerox для HP, как ожидается, будет выше рыночной стоимости, компания предусматривает оплату наличными и акциями. Окончательного решения о сделке в настоящее время нет.

Как напоминает WSJ, сейчас компания Xerox ожидает получение $2,3 млрд от сделки по продаже долей в совместных предприятиях с Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm выкупит у Xerox 25% акций Fuji Xerox и станет владельцем 100% компании.

Компания Xerox, базирующаяся в Норуолке (штат Коннектикут), в основном производит большие принтеры и копировальные аппараты, большая часть ее почти 10-миллиардного годового дохода поступает от сдачи таких аппаратов в аренду и их обслуживание. HP, базирующаяся в Пало-Альто (штат Калифорния), продает принтеры меньшего размера и расходные материалы для них, а также является одним из крупнейших производителей ПК в мире. Доход компании за последний финансовый год, закончившийся в октябре 2018 года, по данным WSJ, составил более 58 млрд.

Как пишет издание, в настоящее время обе компании пытаются сокращать расходы, объединение может помочь им повысить эффективность этой работы, сэкономив более $2 млрд. Кроме того, по данным WSJ, Xerox может получить финансирование от «крупного банка», название которого не разглашается.

HP в начале октября заявила, что новый генеральный директор компании Энрике Лорес планирует осуществит план реструктуризации: сократить штат на 9 тыс. человек, или 16%, обеспечив ежегодную экономию затрат в размере $1 млрд. Акции Xerox в 2019 году выросли на 84% после того, как компания запустила программу сокращения расходов. Генеральный директор Xerox Джон Висентин заявил, что улучшенный денежный поток компании позволяет ей заключать маленькие сделки. Финансовые результаты HP за четвертый квартал, как ожидается, будут опубликованы 26 ноября.