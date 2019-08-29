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Открытие рынка земли увеличит ВВП Украины на 2% , -Всемирный банк

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Открытие рынка земли увеличит ВВП Украины на 2% , -Всемирный банк

Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает Укринформ.

«Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрение мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора — все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет», — сказала Кахконен.

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В пресс-релизе также отмечается, что реализация указанной программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

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Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Всемирный банк, рынок земли
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