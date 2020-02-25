Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции

Премьер-министр Украины уверяет, что на самом высоком уровне органов государственной власти коррупцию уже изжито, однако эта проблема еще остается на среднем уровне и на местах.

Об этом он заявил, выступая в Киеве на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс».

«Многие почувствовали, что на высшем уровне украинской власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Я абсолютно уверен, что наши министры, новые, профессиональные, молодые, не имеют этого недостатка», — сказал Гончарук.

Однако, по его словам, это явление еще осталось на среднем уровне и на местах. «И с этим мы должны справляться. И здесь гражданское общество — наш важный партнер», — подчеркнул он.