6 причин отказа в выдаче визы в Канаду

Канада привлекательна для туристов с разными интересами. Одни приезжают сюда, чтобы получить дозу адреналина от катания на горных лыжах, другие — для изучения английского и французского языков, третьих манит увлекательная «экскурсионка». Так или иначе, необходимо заранее позаботиться о визе, так как стопроцентной гарантии, что консульство вам не откажет, нет. В случае отказа у вас будет время исправить ошибки и попасть в Канаду в запланированный период.

В этом материале эксперты визового агентства «2EU» коротко расскажут о том, как получить визу в Канаду, а также о наиболее распространенных причинах отказов и ошибках, которые допускают заявители. Также оставив заявку на сайте визового агентства, вы сможете получить детальную профессиональную консультацию конкретно по вашему случая. А воспользовавшись услугами агентства — можете рассчитывать на максимальную помощь в открытии визы: специалисты расскажут об особенностях получения разрешения для украинцев, помогут составить маршрут поездки, заполнят анкету с учетом всех требований канадской миграционной службы, забронируют номер в отеле и билеты на самолет и пр. Вероятность отказа в этом случае ничтожно мала, к тому же вы сэкономите кучу времени и сил.

Что нужно для оформления визового разрешения

Оформляете ли вы визу в Канаду сами или с помощью профильного агентства, необходимо знать какие нужны документы, ведь кроме вас их никто не соберет. Первым делом следует проверить заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не меньше 6 месяцев со дня вашего возвращения обратно. Также нужен оригинал украинского паспорта и копии всех его страниц. В числе документов, которые необходимо предъявить в консульстве: банковская выписка о текущем состоянии счета и движении средств за последние полгода, справка с места работы, где указывается должность, оклад и зарплата за последние 6 месяцев.

Если вы частный предприниматель, для получения визы в Канаду понадобятся ксерокопии: регистрации предприятия, финансовой отчетности за последний квартал и справки налогоплательщика. В пакет документов также должны входить 2 цветные фотографии размерами 35х45 мм. Визовый сбор составляет 100 канадских долларов и оплачивается в гривневом эквиваленте.

Как избежать отказа

По статистике канадское консульство отказывает в выдаче визового разрешения 40% украинцев — практически такой же уровень отказов при откритии визы в США. Чтобы не оказаться в их числе, необходимо не только знать, как получить визу в Канаду, но на практике применять эту информацию. Поэтому ознакомьтесь с самыми распространенными причинами отказа:

— ложная информация;

— отсутствие визовой истории;

— нелегальное проживание родственников в Канаде;

— наличие противоречивых фактов;

— недостаточные доказательства финансовых гарантий;

— отсутствие причин для возврата в Украину.

Если у вас уже был отказ, лучше сами сообщите об этом в посольстве и укажите причину — иначе все равно об этом узнают. Даже не думайте, что сможете получить визу в Канаду с помощью поддельных справок, наоборот, вам могут запретить подавать документы в ближайшие 2-5 лет. Если в вашем загранпаспорте еще нет штампов, желательно побывать хотя бы в одной из стран Европы, и тогда в глазах консула вы будете выглядеть более благонадежным. То же самое касается и отсутствия родственников, которые живут в Канаде нелегально или нарушают ее права (например, не платят налоги).

Позаботьтесь также о том, чтобы данные в аппликационной форме были логичны. К примеру, если вы никогда не были за границей и указали в анкете, что собрались изучать английский язык, работник консульства сразу подумает: почему вы решили проходить обучение в Канаде, а не оформляете, например, визу в Англию? Отсутствие в анкете фактов, подтверждающих связь с Украиной, также может быть мотивом для отказа. Причиной для возвращения для консула является наличие недвижимости в стране проживания.

Что делать, если вам отказали?

Отказ в выдаче визы — не повод ставить крест на планах посетить Канаду в намеченные сроки. Необходимо сделать работу над ошибками и как можно быстрее снова подать документы. Чтобы минимизировать риск повторного отказа лучше обратиться в визовое агентство и пройти все этапы под чутким наблюдением и при непосредственном участии профессионалов.