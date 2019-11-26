В платежной системе «LEO» рассказали о росте внутригосударственных денежных переводов в 2019 году

Одним из главных выводов из статистики денежных переводов за 9 месяцев 2019 года стало небольшое снижение темпов роста международных денежных переводов (впервые за несколько лет) и рост внутригосударственного сегмента. Участники финансового рынка Украины по-разному отреагировали на это. Причины такого роста прокомментировали эксперты ООО «ФК «Леогейминг Пей». Финкомпания является платёжной организацией международной платёжной системы «LEO» — одного из крупнейших игроков рынка отечественных денежных переводов.
«Внутригосударственные денежные переводы растут не сами по себе. Это комплексное явление, связанное с общим ростом финансового рынка. И здесь именно международные переводы здесь являются исключением — их объемы зависят от внешних факторов, а приток валюты зачастую связан именно с активностью наших соотечественников, работающих за границей. Иными словами — денежные переводы внутри страны выросли, потому что увелись объемы микрокредитования, выросла средняя зарплата и появилось несколько новых компаний, которые предоставляют подобные услуги», — прокомментировали в МПС «LEO».
В международной платежной системе «LEO» также напомнили, что преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) приходится на системы, созданные небанковскими финучреждениями (НФУ). По мнению экспертов, это связано с более активной работой НФУ в этой отрасли, в то время, как банки сосредотачиваются на развитии более традиционных для них депозитных услуг.
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