В «Слуге народа» предлагают изменить принцип выплаты пенсий пенсионерам Донбасса

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде предлагает ввести выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей при условии регулярной идентификации личности. Соответствующий законопроект о введении регулярной идентификации пенсионеров с неподконтрольных территорий каждые полгода и праве на получение выплаченную ранее пенсию опубликован на сайте Рады.

Группа депутатов во главе с главой комитета по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой предлагает на законодательном уровне утвердить ежемесячную выплату пенсий при условии идентификации лица один раз в шесть месяцев. При этом подать заявление о перерасчете пенсии или получить выплату смогут не только пенсионеры, но и их представители при наличии нотариально заверенной доверенности. Пенсию будут выплачивать только на подконтрольных территориях.

Законопроект отменяет для жителей неподконтрольных территорий и переселенцев обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. При таких условиях пенсию начисляют, опираясь, в том числе, на информацию Пенсионного фонда и Госреестра соцстрахования.

Предполагается, что будет запрещено отказывать в выплате пенсий в связи с невозможностью проверки первичных документов о праве на соцвыплаты. Законопроектом предлагается отменить ограничение в праве получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

Сейчас для получения пенсий жителям неподконтрольных территорий необходимо приезжать на подконтрольную правительству территорию. Более того, если они хотят продолжать получать пенсии, то не могут находиться на неподконтрольной территории более 60 дней подряд.