Ограничивать свободу слова в Украине начали с комитета Геруса

Председатель комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус провел заседание по импорту электроэнергии из России в пятницу поздно вечером, запретив доступ СМИ.

«Не успели прозвучать фразы „Слуга Народа“ о том, что СМИ публикуют много лишнего, и вот результат — ведущие телеканалы и наше скромное издание не пускают на заседание Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ», — отметили на своей странице в Facebook журналисты ведущего отраслевого издания ExPro Electricity.

Аналогичное возмущение высказал и известный журналист Сергей Сиволап.

«У меня 28 лет журналистского опыта. Видел разное. Но ни разу не сталкивался с тем, что бы Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКХ начал проходить под грифом секретно. Сначала его неожиданно назначили на 18.00 пятницы, тогда внезапно поменяли локацию проведения, а тогда вообще решили не пускать лишних. То есть журналистов. Но речь идет не о государственных секретах. Перед вторым чтением рассматривается законопроект 2233, который закрепляет разрешение на импорт российской электроэнергии. Уже сейчас поток электроэнергии из России, которую позволила „правка Геруса“, поставил на колени национальную угольную отрасль, тепловую генерацию, атомную. Теперь Законом будет, по сути, закреплен разворот курса Украины, и проведение реинтеграции энергосистемы с российской, и невозможность интеграции с европейской. Но у меня вопрос в другом. При чем тут журналисты? Через два часа, все равно все, что было на комитете, пойдет в эфир. Члены комитета от оппозиции выйдут к прессе и расскажут как все было. И все станет „секретом Полишенеля“. Впрочем забыл. „Слуги народа“ из того поколения, где уже не изучали в школе произведения с такими героями», — возмутился Сиволап.

Как, впрочем, сообщил ExPro Electricity со ссылкой на участников заседания, комитет по вопросам энергетики принял поправки в п/з 2233, по которым исключается импорт э/э по двусторонним договорам из России, но остается направление Беларуси. Решение принято большинством «Слуги народа». Голосование в Раде планируется в среду. Об этом сообщила депутат Иванна Клипмуш-Цинадзе.

22 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров Украины заинтересован в импорте электроэнергии, будет производиться на Белорусской АЭС.

«Электроэнергия среди приоритетных вопросов. В феврале должна заработать Белорусская АЭС и может быть избыток электроэнергии, в которой мы заинтересованы», — заявил министр.

Украинские эксперты отмечали, что пока в Беларуси нет избыточной электроэнергии для поставки в Украину, зато фактически осуществляется транзит российской. Профицит электроэнергии возникнет после достройки Белорусской АЭС, которую строит российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом». 20 ноября на первом блоке станции были начаты предпусковые операции, состояние его готовности составлял 97%. На втором блоке станции ведется монтаж основного оборудования.

Строительству Белорусской АЭС (БелАЕС) опираются страны Прибалтики. Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЕС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такого решения на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. Польша заявила, что готова поддержать Литву.

28 ноября во время официального визита в Литву президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассмотрит вопрос, который поднимается Литвой, об отказе от закупки электроэнергии, произведенной Белорусской атомной электростанцией (БелАЕС).