Оржель допустил прямые поставки газа из России

Украина готова обсуждать условия прямых поставок российского газа. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова».
«Когда мы сейчас ведем диалог с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция», — отметил он.
Оржель добавил, что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как это требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору.
«Мы переходим на европейское право», — пояснил министр, добавив, что заключение контракта по «политической цене» невозможно.
Накануне Оржель заявил, что Украина и Россия предприняли «шаги вперед» во время переговоров по транзиту газа, которые прошли в Вене.
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