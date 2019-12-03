«Укрпошта» открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

АО «Укрпошта» открывает новый канал доставки посылок за 3-6 дней с момента отправки из склада в Польше в Украину, сообщила пресс-служба компании.

Согласно релизу, «Укрпошта» совместно с частным почтовым оператором SMART Forwarding (головной офис — в Греции) и польской компанией InPost уже начали тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши.

«Мы с партнерами предоставляем, пожалуй, единственный экономный официальный канал доставки товаров или вещей. Он удобный, надежный, простой. Например, отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке через почтомат InPost весом 10 кг размером до 19×38×64 см будет стоить примерно 37 злотых, или около 230 грн в эквиваленте», — цитирует пресс-служба «Укрпошты» первого заместителя гендиректора компании Александра Перцовского

По его словам, если стоимость вложений одного получателя в одной почтовой депеши не превышает таможенный лимит в EUR100, таможенное оформление будет проводиться по упрощенному механизму. «Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки налаживаем все процессы. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до двух-трех в неделю», — уточнил Перцовский.

Путь отправления с Польши в Украину можно отследить по трек-номеру на сайте «Укрпошты».

По заверению компании, новый канал доставки безопаснее и на примерно 20-25% выгоднее альтернативных вариантов.

Доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления. Вместе с тем международные почтовые отправления, стоимость которых превышает таможенный лимит в EUR100, будут подлежать дополнительному налогообложению.

В качестве примера для сравнения «Укрпошта» приводит тот факт, что национальный почтовый оператор Польши пересылает в Украину посылки весом только до 20 кг, при этом стоимость отправления не должна превышать 400 злотых (EUR94 в эквиваленте).

В ближайшее время «Укрпошта» планирует запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии.