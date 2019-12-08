МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 7 декабря, между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информацию подтверждает пресс-служба МВФ.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», — приводятся в сообщении МВФ слова Георгиевой.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Достигнутая во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, более высокие зарплаты», — цитирует пресс-служба правительства Гончарука в ночь на воскресенье.

Председатель правительства также добавил, что за последние три месяца значительно удешевили ресурсы, которые страна привлекает, «потому что нам верят».

«И будем привлекать еще дешевле с каждым месяцем», — заверил премьер.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что новая программа с Фондом — сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

«На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров», — цитирует Маркарову пресс-служба украинского правительства.

Власти рассчитывали до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал Украине ряд условий. Среди них — активные шаги по борьбе с коррупцией и проведение реформ.