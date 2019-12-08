Войти
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
позиция
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»
мирный процесс
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $5,5 млрд

378
МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 7 декабря, между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информацию подтверждает пресс-служба МВФ.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», — приводятся в сообщении МВФ слова Георгиевой.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Достигнутая во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, более высокие зарплаты», — цитирует пресс-служба правительства Гончарука в ночь на воскресенье.

Председатель правительства также добавил, что за последние три месяца значительно удешевили ресурсы, которые страна привлекает, «потому что нам верят».

«И будем привлекать еще дешевле с каждым месяцем», — заверил премьер.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что новая программа с Фондом — сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

«На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров», — цитирует Маркарову пресс-служба украинского правительства.

Читайте также: «Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение российского премьера по газу

Власти рассчитывали до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал Украине ряд условий. Среди них — активные шаги по борьбе с коррупцией и проведение реформ.

МВФ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 8 декабря 2019
Суббота, 7 декабря 2019
Пятница, 6 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016