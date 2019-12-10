Путин боится, что Украина устроит на Донбассе «Сребреницу»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.
На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование людей, проживающих в «ЛНР» и «ДНР», было одной из тем его дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи накануне в Париже.
«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», — сказал Путин, которого цитирует Интерфакс.
В связи с этим президент РФ подчеркнул: «Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет».
Как отметил президент РФ, «мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее». «И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что эта проблема носит политический характер.
Путин также пообещал «иметь в виду» дела тех граждан РФ, которые осуждены в Украине. «Мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной», — сказал он, признав, что «действительно, эта проблема находится за пределами правового поля».
«В том числе и это было вчера предметом наших (в рамках „нормандской четверки“) дискуссий, мы долго дискутировали, я из Елисейского дворца вышел только в три часа ночи по Москве», — рассказал он.
Массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице — является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.
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