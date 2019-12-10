В РФ прокомментировали формулировку «оккупированные территории» на переговорах в Париже

В Кремле считают «рабочей» ситуацию, при которой на переговорах в «нормандском формате» для описания непризнанных республик Донбасса используется формулировка «оккупированные территории». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, российская делегация и президент Владимир Путин ходе в переговоров постоянно «делали оговорку» про то, что не согласны с таким определением.

«Все четко подчеркивали несогласие с той или иной формулировкой. Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах», — сказал Песков.