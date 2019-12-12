Еврокомиссия обещает не тянуть с выделением 500 миллионов евро помощи

Президенты Украины и Европейской комиссии – Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен – обсудили актуальные вопросы повестки дня Украина-ЕС, а также шаги для выделения макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Вопрос выделения второго транша на 500 млн евро был согласован в контексте достигнутых договоренностей с МВФ. Именно к ним и привязана макрофинансовая помощь Евросоюза.

Также Зеленский предложил найти пути для подписания Соглашения с ЕС об общем авиационном пространстве.

Кроме этого, президенты обсудили вопрос бесперебойного транзита российского газа в ЕС и заключения нового контракта с РФ. Они договорились продолжить работу над решением этой проблемы в трехстороннем формате.

Напоминим, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 миллиарда на три года.