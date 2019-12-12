Еврокомиссия обещает не тянуть с выделением 500 миллионов евро помощи

Президенты Украины и Европейской комиссии – Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен – обсудили актуальные вопросы повестки дня Украина-ЕС, а также шаги для выделения макрофинансовой помощи.
Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.
Вопрос выделения второго транша на 500 млн евро был согласован в контексте достигнутых договоренностей с МВФ. Именно к ним и привязана макрофинансовая помощь Евросоюза.
Также Зеленский предложил найти пути для подписания Соглашения с ЕС об общем авиационном пространстве.
Кроме этого, президенты обсудили вопрос бесперебойного транзита российского газа в ЕС и заключения нового контракта с РФ. Они договорились продолжить работу над решением этой проблемы в трехстороннем формате.
Напоминим, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 миллиарда на три года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016