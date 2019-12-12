Под Офисом президента заливают бесплатный каток

У здания Офиса президента в Киеве ведутся работы по обустройству катка.

Как сообщает Укринформ, сейчас часть площади у ОП отделена ограничительным заграждением, за которым работники в спецодежде монтируют деревянные конструкции.

На ограждении вывешен баннер: «Ведется монтаж „Катка“. Социальный проект в рамках филиала „Зимней страны на ВДНХ“. Приносим извинения за временные неудобства».

На странице ВДНХ в Facebook сообщается, что каток заработает накануне праздников и будет бесплатным.

Планируется, что каток будет размером 12×28 метров, то есть всего около 300 квадратных метров ледового покрытия. Его открытие ожидается 28-29 декабря — в зависимости от погодных условий, а работать он будет до 19 января.