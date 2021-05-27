Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в Офисе президента.
«Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом и его социальные и экономические последствия, реформы, продолжающиеся в Украине, и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили усилия Украины и Евросоюза в борьбе с коронавирусом и социальные и экономические последствия пандемии. Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин. Также обсуждались перспективы создания в ЕС механизма распределения препаратов от COVID-19.
Лидеры положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад. Они также договорились продолжить сотрудничество о взаимном признании цифровых сертификатов для восстановления путешествий граждан Украины и ЕС.
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