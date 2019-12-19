Путин рассказал, откуда у боевиков на Донбассе взялись танки

Президент России Владимир Путин в который раз заявил, что «их там нет» на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.

«Там нет иностранных войск. Да. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос: „Откуда у них танки, тяжелая артиллерия?“ Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная», — отметил российский президент.

Путин также в который раз рассказал, что на Донбассе воюют местные жители. Но признал, что там есть «наемники: и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне, и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований».

Он также добавил, что «вскроет подноготную» первой встречи в Минске и рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко якобы сам признал власти так называемых «ЛНР» и «ДНР», когда требовал, чтобы под минскими соглашениями стояли подписи боевиков.

Кроме того, Путин заявил, что на Донбассе прошли выборы, а в минских соглашениях было прописано, «что „Л/ДНР“ могут претендовать на язык, местную милицию и т.д».

Президент России в который раз повторил тезис, что главная проблема заключается в «отсутствии диалога с людьми» и что силовым способом проблему Донбасса не решить.

Он также повторил фразу беглого президента Виктора Януковича «Донбасс порожняк не гонит», отметив, что «она конечно хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть», мол, на Донбассе «гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью силовых решений».