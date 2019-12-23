Акции Tesla выросли до рекордного уровня

Акции американской компании Tesla в понедельник к 12:00 (19:00 по Киеву) выросли на 3,96% до $421,82 за акцию после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае. Данные о курсе акций размещены на сайте нью-йоркской биржи.
«Ранее акции компании никогда не повышались до такого уровня, поскольку инвесторы испытывали сомнения в том, что Tesla может быть продана, исходя из такой оценки, — отметила CNN. — За минувший год у компании не появился покупатель, однако в понедельник, во время сокращенной предрождественской биржевой недели, акции поднялись до уровня $420 за акцию и это стало впечатляющим достижением».
Как напомнила в этой связи телекомпания CNN, в августе прошлого года главный управляющий компании Илон Маск заявлял о том, что рассмотрел бы превращение Tesla в частную компанию в случае, если ее акции поднимутся до уровня $420.
После объявления о планах выкупа Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку и обвинила Маска в подлоге и введении в заблуждение акционеров. Бизнесмену пришлось заплатить за пост в Twitter штраф в $20 млн по внесудебному соглашению.
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