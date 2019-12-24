В ProZorro рассказали, сколько сэкономили для госбюджета

Электронная система Prozorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.
«За четыре года работы система публичных закупок Prozorro сэкономила стране 100 млрд гривень», — утверждается в сообщении.
Отмечается, что в денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд грн) областях. Это в значительной степени связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.
Если считать экономию в процентах как разность между начальной стоимости всех закупок региона и стоимостью согласно подписанным по результатам аукциона договорам, то наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская (6,15%) и Львовская (6,05%).
За четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа к системе, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы превысило 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что расходуются его средства.
Как сообщалось, система публичных электронных закупок Prozorro стала обязательной к применению с 1 августа 2016 года. Больше всего через систему Prozorro закупают в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Среди самых популярных категорий закупок — строительные работы и текущий ремонт, продукты питания и напитки, нефтепродукты, топливо, электроэнергия и медицинское оборудование.
Около 90% зарегистрированных в Prozorro предприятий — малый и средний бизнес. Это наибольший процент участия МСБ в закупках среди европейских стран. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тыс. новых поставщиков. За 2019 год в системе зарегистрировалось более 50 тыс. предпринимателей.
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