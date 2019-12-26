За десять лет в Афганистане пострадали более 100 тысяч мирных жителей

Более 100 тысяч гражданских лиц были убиты или получили ранения в результате различных террористических актов или боевых действий за минувшие 10 лет в Афганистане. Такие данные привел в четверг специальный представитель генерального секретаря ООН в Афганистане, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

«Число погибших и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане с 2009 года по настоящее время превысило 100 тысяч человек», — приводят его слова арабские СМИ.

Ямамото пояснил, что «все эти люди были убиты или ранены с момента, когда МООНСА начала в 2009 году систематически регистрировать жертвы среди мирных жителей в Афганистане».

Отметим, что осенью 2018 года США начали фактически сепаратные переговоры с исламистским движением «Талибан». Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной.

По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей вывод более 5 тысяч военнослужащих США из Афганистана. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами «Талибана» в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.