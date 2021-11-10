ООН финансирует здравоохранение Афганистана в обход местных властей

ООН напрямую финансирует систему здравоохранения Афганистана, направляя средства в обход местного профильного министерства. Только за последний месяц, как сообщает в среду афганский телеканал Ariana News, ООН выплатила почти $8 млн в виде заработной платы работникам сферы здравоохранения.
Программа развития ООН (ПРООН) и международная благотворительная организация в области здравоохранения Global Fund возобновили реализацию проекта, который финансировался Всемирным банком и был приостановлен в связи с падением прозападного правительства Афганистана и приходом к власти движения «Талибан» в августе этого года, отмечает телеканал. ООН испытывает проблемы с доставкой в Афганистан достаточного объема наличности, чтобы обеспечить получение миллионами нуждающихся гуманитарной помощи ради предотвращения массового голода и развала экономики, а также государственных систем здравоохранения и образования.
«Кто-то должен был начать первым, мы столкнулись с развалом не только здравоохранения, но и финансов, — приводит телеканал слова регионального директора ПРООН в странах Азии и Тихоокеанского региона Канни Вигнараджа. — Global Fund взял на себя финансовые риски, мы — риски воплощения проекта в жизнь, доведения выплат до получателей».
Global Fund предоставил $15 млн, из которых $8 млн пошли на зарплаты, а основная часть оставшихся средств — на медицинское оборудование и лекарства. Деньги дошли до медицинских работников в 31 из 34 провинций Афганистана.
Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября «Талибан» заявил об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласил состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.
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