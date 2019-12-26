Умерла режиссер Галина Волчек

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу театра.
О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум» и другие.
В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра «Современник». С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.
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