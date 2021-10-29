Дети – детям: В театральном благотворительном проекте приняли участие дети с особыми потребностями

Поделиться теплом своей души, наполнить маленькие сердца радостью, перенести юных зрителей в волшебный мир доброй сказки – такие цели ставили перед собой организаторы, когда год назад начинали работу над благотворительным проектом для детей из малообеспеченных семей, детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми потребностями, детей участников АТО/ООС и маленьких переселенцев. В рамках проекта юные актеры киевского детского театра-студии «KOLESIKO» дали десять спектаклей мюзикла «Рыжая семейка» по мотивам произведения Яна Экхольма «Тутта Карлсон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», и сотни детей из разных областей Украины смогли не только приобщиться к театральному искусству, но и получить живую эмоцию добра и позитива. Уникальностью же данного проекта стало участие в нем детей-актеров с особыми образовательными потребностями.

Грантовый проект

Проект «Рыжая семейка» - детище заслуженной артистки Украины, актрисы и режиссера театра «Колесо», художественного руководителя детского театра-студии "KOLESIKO" Марии Груничевой. Мария Юрьевна более десяти лет руководит детским театром, и за это время студия реализовала уже десятки творческих проектов. Данный же спектакль отличался от предыдущих тем, что проходил при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. В результате детский театр получил возможность профессионально подойти к подготовке спектакля, костюмам и декорациям и выйти за рамки детской самодеятельности, а по уровню организации мюзикл получился абсолютно «зрелым».

«Это грантовый проект, который проходит при поддержке Украинского культурного фонда, и, конечно, благодаря этому мы смогли выйти на более высокий уровень с точки зрения организации и декораций. Репетиции начали в мае, в сентябре у нас была премьера, и за полтора месяца мы дали 10 спектаклей в разных областях Украины – а это достаточно серьезный темп даже для взрослых актеров», - рассказывает Мария Груничева.

Спектакли проходили в детских домах и интернатах, в домах культуры районных центров Киевской и Черниговской областей, а также в родных для студии "KOLESIKO" стенах детского дома творчества Подольского района столицы. Актеры, сыгравшие в «Рыжей семейке», - это талантливые киевские школьники разных возрастов, которые сегодня умело осваивают актерское мастерство под руководством Марии Груничевой и подают надежды на большое театральное будущее.

Ради радости в глазах

Так, главные роли в истории о противостоянии двух враждующих семей, где побеждает любовь и дружба, сыграли Даня Якимчук и Артем Павлюченко, Анастасия Герасимчук и Алиса Корнева, Виктория Матейко, Никита Титлянов, Иван Минаев и другие юные актеры.

«Не могу сказать, что спектакль дался нам легко, так как пришлось серьезно потрудиться, выступать на разных локациях и с разной публикой. Но, думаю, что нам все удалось благодаря тому, что мы с ребятами смогли сплотиться. Каждый раз, выходя на сцену, мы чувствуем большую ответственность, ведь этот спектакль – наше дитя, и, в первую очередь, от нас зависит то, с каким настроением после него уйдут люди. А самая большая награда для актеров – это искренний интерес и радость в глазах наших зрителей», - рассказывает исполнитель роли пса Максимилиана Денис Рева.

Шестнадцатилетний актер уже не первый год занимается в театральных студиях, поэтому выбор будущей профессии уже сделал и готовится поступать в театральный университет. На правах старшего Денис помогает включаться в работу младшим коллегам, а в этом году – и актерам из детской инклюзивной театральной студии «Мы», которые принимали участие в спектакле «Рыжая семейка».

«Когда мы узнали, что в нашем спектакле будут задействованы дети с особыми потребностями, нам было скорее любопытно, чем страшно. Но, в частности, воспитаник студии «Мы» Денис замечательно влился в наш коллектив, делал все, что от него требовалось, и нам было абсолютно комфортно играть с ним на одной сцене», - говорит актер.

Театр как терапия

Инклюзивная детская театральная студия «Мы» была создана в 2018 году на базе 58-ой киевской школы. В ней занимаются около 40 детей, среди которых – и дети с особыми потребностями.

«Инклюзия у нас существует давно, она сегодня широко представлена и в культуре, и в театральном искусстве. Мы же занимаемся только детской инклюзией, в частности – инклюзией детей с расстройствами аутического спектра», - рассказывает директор Благотворительного фонда поддержки инклюзивных инициатив «Мы» Анжелика Коломиец.

В свое время Анжелике совместно с семьей еще одного особого ребенка пришлось заниматься организацией инклюзивного класса для своего ребенка, настраивать в нем работу. Позже пришло понимание того, что для социальной адаптации особым детям недостаточно только внутришкольного общения на переменах, тогда и возникла идея создания театральной студии, в которой дети с аутизмом смогли бы общаться со сверстниками на эмоциональном уровне.

«Как мама ребенка с аутизмом, я хорошо знаю, что основная проблема таких детей – это дефицит социального общения, а в силу этого дефицита у них западают и другие сферы. Особенность же работы с нашими детьми состоит в том, что, в отличие от инклюзии детей с другими нозологиями, у нас нет готовых решений, и всегда необходимо искать индивидуальный подход к ребенку», - поясняет Анжелика Коломиец.

Находясь в поисках той самой идеальной площадки для эмоционального общения деток с аутизмом, Анжелика познакомилась с работой инклюзивного белорусского театра «І», и загорелась идеей создать нечто подобное и в Украине.

«Я была поражена тем, какое чудесное воздействие оказывает на детей с особенностями развития общение с будущими актерами, которые более эмоциональны и более чувствительны, нежели другие люди. Именно поэтому они легче и лучше понимают и детей с аутизмом, которым, в свою очередь, проще выражать свои эмоции в атмосфере душевной открытости. У детей-аутистов эмоциональная сфера часто незрелая по возрасту, и ее нужно развивать. И театр в данном случае выступает универсальным тренажером, где можно научиться развивать и движения тела, и мимику, и эмоции в целом. И, безусловно, в вопросах интеграции детей с расстройствами аутического спектра будущее именно за театральными студиями», - отмечает Анжелика Коломиец.

Убрать страх и расслабиться

Адаптироваться в новом коллективе и войти в творческий процесс актерам инклюзивной детской студии «Мы» помогала художественный руководитель студии «Мы» и актриса театра «Колесо» Оксана Богуцкая.

«Моя задача как режиссера инклюзивной части состояла в том, чтобы ввести нашего особого ребенка в спектакль и познакомить с коллективом так, чтобы не нарушить тот рабочий процесс студии «KOLESIKO», к которому они привыкли. Сначала мы знакомили Дениса со сценарием и самой историей, в которой действуют две семьи – семья лисья и семья куриная. Далее как актера мы потихонечку вводили Дениса в «родную» ему семью, придумывали с режиссером мизансцены. Отдельная работа проводилась с детьми-актерами, которых нужно было подготовить, чтобы убрать ненужный страх. Так, шаг за шагом, мы дошли от этапа знакомства к длительным трехчасовым репетициям и прогонам», - делится опытом работы с особыми актерами Оксана Богуцкая.

По словам худрука инклюзивной детской студии, работа с детьми-аутистами – это всегда риск. Ведь никто не застрахован от того, что юный актер может отказаться выходить на сцену за 5-10 минут до выступления, потому что вдруг испугается зрителей или камер, которых не было на репетициях. Но, несмотря на все риски и страхи, театральная инклюзия оказывает положительное воздействие, причем не только на особых детей.

«У нас есть площадка, где равноценно работают все актеры, и где учитываются особенности разных людей. И это очень ценно для всех, кто задействован в спектакле. А главное то, что все вместе мы причастны к такой большой и красивой работе как «Рыжая семейка», - отмечает Оксана Богуцкая.

С планами на будущее

Благотворительный проект, в рамках которого было дано десять спектаклей «Рыжая семейка», завершился, но в планах театра «KOLESIKO» – запись аудио и видеоверсий детского мюзикла. В свою очередь, на базе 58-ой киевской школы продолжает работу инклюзивная детская студия «Мы», где полным ходом идут репетиции над новой пьесой-сказкой.

«Мы очень надеемся на то, что карантин, который влиял на нашу работу последние полтора года, даст нам возможность показать новый спектакль (а это будет сказка о трех девочках, которые воспринимают мир не так, как это делают обычные люди). Кроме того, мы не теряем надежды выйти с нашей студией за пределы одной школы. Собственно, мы уже несколько раз пытались это сделать, но, к сожалению, сталкивались с тем, что не могли набрать нормотипичных деток. А мы все же заинтересованы в том, чтобы наши группы были смешаны, и в студии работали не только дети с особенностями. Поскольку это уже будет не совсем театр, а скорее терапия», - поясняет Оксана Богуцкая.

В спектакле «Рыжая семейка» сталкиваются два разных мира животных, которые раньше и не думали о том, чтобы сосуществовать вместе, но в итоге не только примирились, но и стали дружить семьями. Символично столкнулись в этом спектакле и два мира детей-актеров, ведь и для Дениса, и для студийцев «KOLESIKO» это был первый опыт работы в таком составе. И по законам драматургии любовь и дружба победила все неурядицы и объединила все несхожие миры - и на сцене, и в жизни.