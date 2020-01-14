В Киеве противники открытия рынка земли начали перекрывать улицы

Представители так называемого Национального штаба защиты родной земли возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием недопустить принятия законопроекта № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции.

Кроме того, участники акции блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. Несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улицы Цитадельной и улицы Лаврской, перекрёсток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время проведения акции и направляют автомобили в объезд.

Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Сегодня аграрии начали акцию протеста под Верховной Радой и в правительственном квартале. Акция заявлена как бессрочная. Участники требуют отозвать законопроект о рынке земли как противоречащий Конституции Украины, создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, а также провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.