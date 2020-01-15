Украина и Сингапур ликвидируют двойное налогообложение

ВР приняла закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения».

За его принятие проголосовали 327 народных депутатов, сообщает «Укринформ».

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы, совершенный 16 августа 2019 в г. Киеве, который вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении Договаривающимися Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Необходимость заключения этого Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапурской Стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.