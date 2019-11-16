Зеленский одобрил налоговое соглашение с Кипром

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 0003 «О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы».

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 15 ноября документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 30 октября Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Ратификация протокола будет способствовать совершенствованию норм Конвенции между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.