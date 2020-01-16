Меркель считает, что Европе пора стать более самостоятельной и не рассчитывать на США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Financial Times заявила, что Европе нужно становиться более самостоятельной, развивать свои собственные военные возможности на фоне снижения внимания со стороны Соединенных Штатов.
По словам Меркель, на протяжении многих лет Европа, и Германия в частности, входили в список приоритетов для США. Однако, по словам канцлера, произошли изменения. «Президент Обама уже говорил об азиатской эпохе для США. Это также означает, что Европа уже не в центре мировых событий», — сказала Меркель.
«Внимание Соединенных Штатов к Европе снижается — так будет при любом президенте», — добавила канцлер ФРГ. «Мы в Европе, и особенно в Германии, должны взять на себя больше ответственности», — считает Меркель.
При этом она отметила, что трансатлантические связи остаются для Германии «чрезвычайно важными, особенно в отношении фундаментальных вопросов, касающихся ценностей и интересов мира».
Тем не менее, по словам Меркель, Европа должна также развивать свои собственные военные возможности. Она уточнила, что могут быть регионы за пределами внимания НАТО, где «Европа должна — если необходимо — быть готовой к участию. В качестве примера я вижу Африку», — пояснила свою мысль канцлер.
Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе. После выхода США из ядерной сделки с Ираном она говорила, что Европа должна быть более напористой в меняющемся с приходом к власти в США Дональда Трампа мире. Тогда Меркель призывала ЕС «отточить» собственную позицию и говорить в Совбезе ООН в «один европейский голос». До этого, после саммита G7 в 2017 году, на котором Трамп критиковал страны ЕС за низкие расходы на оборону, канцлер ФРГ сказала: «Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени».
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