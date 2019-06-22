Меркель призвала мирно решить конфликт США и Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 22 июня, призвала решить конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном мирным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Во время религиозного мероприятия в Дортмунде Меркель отметила, что конфликт, который разгорелся между США и Ираном, должен быть решен в политический способ. Также немецкий канцлер заверила, что готова помогать в решении этого кризиса.
«Я говорю, что для этого нужно не просто лелеять надежду, а нужно проводить максимально серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение (конфликта — ред.)», — заявила она.
Кроме того, Меркель добавила, что во время саммита G20 на следующей неделе в японской Осаке будет поднят вопрос урегулирования кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана.
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