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Гончарук уверяет, что передал Зеленскому правильно написанное заявление об отставке

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Гончарук уверяет, что передал Зеленскому правильно написанное заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому его заявление об отставке написано в строгом соответствии с законодательством Украины.

«Я передал президенту Украины заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом Украины, Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право его внести в парламент в любой момент», — сказал Гончарук на заседании парламента в пятницу в ходе Часа вопросов к правительству.

Напомним, что в пятницу Гончарук «с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому» написал заявление об отставке и передал его президенту.

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«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — написал глава правительства в Фейсбук.

Алексей Гончарук
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