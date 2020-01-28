Экономика России в 2019 году выросла на 1,4%

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза (+1,3%). Об этом сообщило местное Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности». В 2018 году российский ВВП вырос на 2,5%.
В 2019 году численность рабочей силы в России снизилась на 1%. Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 4,6%, снизившись по сравнению с 2018 годом на 0,2 п.п.
Ранее Росстат сообщил, что, по предварительной оценке, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ выросли на 0,8% по итогам 2019 года. Доходы россиян беспрерывно падали с 2014-го по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%).
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