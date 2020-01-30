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Около 500 человек стали жертвами протестов в Ираке

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Около 500 человек стали жертвами протестов в Ираке

По меньшей мере 467 человек погибли и свыше 9 тыс. пострадали с начала протестных выступлений в Ираке 1 октября прошлого года. Такие данные приводит Миссия ООН в Ираке в распространенном в четверг коммюнике.

«Продолжающаяся гибель молодых людей и ежедневное кровопролитие недопустимы, — говорится в сообщении миссии. — По крайней мере 467 протестующих были убиты и более 9 тыс. ранены с 1 октября. Рост применения силами безопасности боевых патронов, а также сообщения о стрельбе неизвестными вооруженными людьми по протестующим и целенаправленные убийства демонстрантов и правозащитников вызывают тревогу». В миссии призвали иракские власти защищать права мирных демонстрантов и следить за тем, чтобы применение силы соответствовало международным стандартам".

Данные ООН существенно отличаются от официальных цифр, ранее обнародованных иракскими властями. Так, Высшая комиссия по правам человека Ирака приводила аналогичные цифры потерь еще в начале декабря, а в середине января Центр документации военных преступлений страны объявил, что за три месяца протестов погибли порядка 670 человек, свыше 25 тыс. пострадали.

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С учетом разгоревшихся после этого с новой силой акций протестов, унесших жизни около 20 человек, общее число жертв продолжающихся уже четыре месяца демонстраций и беспорядков приближается к 700.

Ирак
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Четверг, 30 января 2020
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