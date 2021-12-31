В Ираке расследуют гибель 20 человек из одной семьи

Двадцать человек из одной семьи обнаружены убитыми в доме в иракской провинции Бабиль, говорится в заявлении командования операциями ВС Ирака в провинции, которое приводит агентство INA.
«Силы безопасности выполняли действия в отношении разыскиваемых лиц, укрывавшихся в доме, хозяин которого открыл стрельбу по силам безопасности, ранив двоих военных. Силы безопасности из спецназа, имея судебное разрешение, окружили дом, хозяин которого отказался сдаваться. После того, как они вошли в дом, они нашли убитыми 20 членов его семьи, находившихся в нем», — сообщается в заявлении.
По информации ряда иракских СМИ, в четверг мужчина, находящийся в розыске по обвинению в терроризме, застрелил в доме членов своей семьи, среди которых были женщины и дети, после чего покончил с собой.
В свою очередь, его сестра заявила телеканалу Rudaw, что находившиеся в доме родственники были застрелены силовиками. По ее словам, силы безопасности были отправлены к дому из-за «семейных проблем».
Губернатор Бабиля Хасан Мандиль ас-Сарьяви распорядился создать комиссию с целью установить причины, приведшие к гибели людей в доме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016